Мирра Андреева одержала 16 побед в 18 последних матчах

Сегодня, 26 апреля, седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла польку Магдалену Френх (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3 в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Это 16-я победа россиянки в 18 последних матчах и 23-я в 2025 году.

Два поражения в этой серии Андреевой нанесли соотечественница Екатерина Александрова (3:6, 2:6) во втором круге грунтового «пятисотника» в Штутгарте и американка Аманда Анисимова (6:7(5:7), 6:2, 3:6) в 1/16 финала хардового «тысячника» в Майами.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Андреева-младшая сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Юлией Стародубцевой.