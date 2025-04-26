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Мирра Андреева одержала 16 побед в 18 последних матчах

Мирра Андреева одержала 16 побед в 18 последних матчах
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Сегодня, 26 апреля, седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла польку Магдалену Френх (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3 в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Это 16-я победа россиянки в 18 последних матчах и 23-я в 2025 году.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Два поражения в этой серии Андреевой нанесли соотечественница Екатерина Александрова (3:6, 2:6) во втором круге грунтового «пятисотника» в Штутгарте и американка Аманда Анисимова (6:7(5:7), 6:2, 3:6) в 1/16 финала хардового «тысячника» в Майами.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Андреева-младшая сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Юлией Стародубцевой.

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