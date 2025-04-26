Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Nike создала кастомную сумку для 17-летней россиянки Мирры Андреевой

Nike создала кастомную сумку для 17-летней россиянки Мирры Андреевой
Комментарии

Американская компания Nike создала кастомную сумку для 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, занимающей седьмую строчку в мировом рейтинге WTA.

На новой сумке россиянки от Nike красуется надпись Mirracle — сочетание имени Mirra и английского слова miracle, что переводится как «чудо». Nike является спонсором Андреевой с самого начала её карьеры.

На этой неделе Мирра Андреева принимает участие в турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она уже вышла в четвёртый круг соревнований после победы над полькой Магдаленой Френх в третьем раунде (7:5, 6:3). В 1/8 финала Андреева сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина).

Материалы по теме
Мирра Андреева вышла в 4-й круг турнира WTA-1000 в Мадриде, где может сыграть с Самсоновой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android