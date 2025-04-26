Nike создала кастомную сумку для 17-летней россиянки Мирры Андреевой

Американская компания Nike создала кастомную сумку для 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, занимающей седьмую строчку в мировом рейтинге WTA.

На новой сумке россиянки от Nike красуется надпись Mirracle — сочетание имени Mirra и английского слова miracle, что переводится как «чудо». Nike является спонсором Андреевой с самого начала её карьеры.

На этой неделе Мирра Андреева принимает участие в турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она уже вышла в четвёртый круг соревнований после победы над полькой Магдаленой Френх в третьем раунде (7:5, 6:3). В 1/8 финала Андреева сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина).