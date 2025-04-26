Мирра Андреева ещё ни разу не проигрывала на турнире WTA-1000 в Мадриде раньше 1/8 финала

Сегодня, 26 апреля, седьмая ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева обыграла польку Магдалену Френх (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3 и вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Российская теннисистка ещё ни разу в карьере не проигрывала на «тысячнике» в Мадриде раньше 1/8 финала.

Андреева-младшая третий раз участвует в турнире WTA-1000 в Мадриде. Ранее оба раза на пути к финалу она проигрывала белорусской теннисистке Арине Соболенко. В 2023 году спортсменки встретились в 1/8 финала, в котором белоруска одержала победу со счётом 6:3, 6:1. Через год соперницы пересеклись в четвертьфинале — 6:4, 6:1 в пользу Соболенко.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Андреева-младшая сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Юлией Стародубцевой.