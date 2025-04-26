«Спасибо за бесплатный урок». Бултер обратилась к Паолини после разгромного поражения

40-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер оставила забавный комментарий под постом шестой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини в социальных сетях после очного матча спортсменок во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Паолини одержала разгромную победу со счётом 6:1, 6:2.

«Начала в Мадриде с победы перед болельщиками. Forza!» — подписала Паолини свой пост.

«Спасибо за бесплатный урок», — прокомментировала публикацию Бултер.

В третьем круге «тысячника» в Мадриде Жасмин Паолини сыграет с гречанкой Марией Саккари. Напомним, действующей чемпионкой турнира в испанской столице является полька Ига Швёнтек.