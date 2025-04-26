Мэдисон Киз — Анна Калинская: россиянка проиграла первый сет в матче 3-го круга в Мадриде

В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит матч третьего круга, в котором встречаются американская теннисистка пятая ракетка мира Мэдисон Киз и россиянка Анна Калинская, занимающая 29-ю строчку рейтинга WTA.

Первый сет поединка остался за американкой со счётом 7:5. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Киз и Калинской.

По личным встречам у девушек равенство — 1-1. Мэдисон выиграла со счётом 6:3, 3:6, 6:4 в первом круге «Ролан Гаррос» — 2022, а Анна победила три недели назад в третьем раунде Чарльстона — 6:2, 6:4.

Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.