Мэдисон Киз — Анна Калинская: россиянка проиграла первый сет в матче 3-го круга в Мадриде
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В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит матч третьего круга, в котором встречаются американская теннисистка пятая ракетка мира Мэдисон Киз и россиянка Анна Калинская, занимающая 29-ю строчку рейтинга WTA.
Первый сет поединка остался за американкой со счётом 7:5. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Киз и Калинской.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 14:20 МСК
Мэдисон Киз
М. Киз
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|6
Анна Калинская
А. Калинская
По личным встречам у девушек равенство — 1-1. Мэдисон выиграла со счётом 6:3, 3:6, 6:4 в первом круге «Ролан Гаррос» — 2022, а Анна победила три недели назад в третьем раунде Чарльстона — 6:2, 6:4.
Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.
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