Самсонова с «баранкой» проиграла 99-й ракетке мира в третьем круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/8 финала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче третьего круга она в трёх сетах уступила украинке Юлии Стародубцевой (6:2, 6:7 (2:7), 0:6), занимающей 99-ю строчку в рейтинге WTA.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Самсонова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету украинки один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В 1/8 финала соревнований в испанской столице Стародубцева встретится ещё с одной представительницей России, седьмой ракеткой мира Миррой Андреевой.