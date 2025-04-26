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Самсонова с «баранкой» проиграла 99-й ракетке мира в третьем круге турнира в Мадриде

Самсонова с «баранкой» проиграла 99-й ракетке мира в третьем круге турнира в Мадриде
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Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/8 финала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче третьего круга она в трёх сетах уступила украинке Юлии Стародубцевой (6:2, 6:7 (2:7), 0:6), занимающей 99-ю строчку в рейтинге WTA.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 13:15 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 0
2 		7 7 6
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Самсонова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету украинки один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В 1/8 финала соревнований в испанской столице Стародубцева встретится ещё с одной представительницей России, седьмой ракеткой мира Миррой Андреевой.

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