Алекс де Минор вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Шаповаловым

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/32 финала он в двух сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего (43-й номер рейтинга) — 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Австралийский теннисист один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник сделал один эйс, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге соревнований в Мадриде де Минор сыграет с 30-й ракеткой мира канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.