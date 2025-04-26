Алекс де Минор вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Шаповаловым
Поделиться
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/32 финала он в двух сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего (43-й номер рейтинга) — 6:2, 6:3.
Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Матч продолжался 1 час 16 минут. Австралийский теннисист один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник сделал один эйс, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.
В третьем круге соревнований в Мадриде де Минор сыграет с 30-й ракеткой мира канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
16:03
-
15:47
-
15:44
-
15:39
-
15:39
-
15:35
-
15:04
-
14:54
-
14:47
-
14:26
-
14:23
-
14:08
-
13:52
-
13:50
-
13:32
-
13:19
-
13:15
-
13:13
-
12:55
-
12:48
-
12:36
-
12:35
-
12:02
-
11:39
-
11:30
-
11:16
-
11:15
-
11:07
-
11:00
-
10:46
-
10:44
-
10:27
-
10:26
-
10:16
-
09:52