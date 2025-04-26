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Алекс де Минор вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Шаповаловым

Алекс де Минор вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Шаповаловым
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Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/32 финала он в двух сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего (43-й номер рейтинга) — 6:2, 6:3.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Матч продолжался 1 час 16 минут. Австралийский теннисист один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник сделал один эйс, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге соревнований в Мадриде де Минор сыграет с 30-й ракеткой мира канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.

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