Мирра Андреева призналась, что ещё не нашла свой лучший теннис на турнире в Мадриде
Поделиться
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). 17-летняя спортсменка обыграла польку Магдалену Френх (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Магдалена Френх
М. Френх
«Я очень, очень нервничала. Мне всё ещё трудно найти свой лучший теннис в Мадриде. Но я очень рада, что мне удалось играть стабильно на протяжении всего матча», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.
В четвёртом круге турнира в Мадриде Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Юлией Стародубцевой.
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
16:03
-
15:47
-
15:44
-
15:39
-
15:39
-
15:35
-
15:04
-
14:54
-
14:47
-
14:26
-
14:23
-
14:08
-
13:52
-
13:50
-
13:32
-
13:19
-
13:15
-
13:13
-
12:55
-
12:48
-
12:36
-
12:35
-
12:02
-
11:39
-
11:30
-
11:16
-
11:15
-
11:07
-
11:00
-
10:46
-
10:44
-
10:27
-
10:26
-
10:16
-
09:52