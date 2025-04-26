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Мирра Андреева призналась, что ещё не нашла свой лучший теннис на турнире в Мадриде

Мирра Андреева призналась, что ещё не нашла свой лучший теннис на турнире в Мадриде
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). 17-летняя спортсменка обыграла польку Магдалену Френх (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

«Я очень, очень нервничала. Мне всё ещё трудно найти свой лучший теннис в Мадриде. Но я очень рада, что мне удалось играть стабильно на протяжении всего матча», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Юлией Стародубцевой.

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