Мирра Андреева призналась, что ещё не нашла свой лучший теннис на турнире в Мадриде

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). 17-летняя спортсменка обыграла польку Магдалену Френх (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

«Я очень, очень нервничала. Мне всё ещё трудно найти свой лучший теннис в Мадриде. Но я очень рада, что мне удалось играть стабильно на протяжении всего матча», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Юлией Стародубцевой.