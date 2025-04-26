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Диана Шнайдер прокомментировала победу со счётом 6:0, 6:0 в 3-м круге турнира в Мадриде

Диана Шнайдер прокомментировала победу со счётом 6:0, 6:0 в 3-м круге турнира в Мадриде
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала разгромную победу над Анастасией Севастовой в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

— Диана, это было шикарно и быстро. А вообще вопрос такой. Тебя чем-то соперница успела удивить в этом матче?
— Ну если честно, то нет. Но я знала, что она уже обыграла здесь Настю Павлюченкову и Алёну Остапенко. Я думала, что как-то же она смогла их обыграть, то есть было понимание того, что нужно просто держать внимание, меньше допускать каких-то своих ошибок и просто заставлять её двигаться. Поэтому да, один из главных для меня аспектов сегодня заключался в том, чтобы просто самой не делать много невынужденных ошибок и двигать её по корту.

— Даже при счёте 6:0, 5:0 на переходе вы смотрели свои записочки. Боялись, что матч может перевернуться?
— Ну, просто это был мой какой-то план, какие-то ключевые моменты, которые я написала себе на сегодняшний матч. И потом всё равно при счёте 6:0, 5:0 матч ещё не закончен, и нужно до самого конца всё играть, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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