«Была уверена, что выиграю». Мирра Андреева — о победе над Френх в третьем круге Мадрида

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). 17-летняя спортсменка обыграла польку Магдалену Френх (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

— Мирра, что было самое тяжёлое в сегодняшнем матче? Чем-то вас удивила Магдалена Френх? Вы с ней в этом году играли в Австралии, кстати, как и с Мари Боузковой. Что-то она придумала за это время?

— Я бы сказала, что здесь, как и моя первая соперница, она добавила немного больше противоходов. Скорее всего, потому что это грунт, и тут немного тяжело выходить из удара, потому что ты постоянно скользишь. Потому что нет как бы сцепления с землёй, поэтому я бы сказала, что она, наверное, стала больше играть противоходами. Но я была готова к тому, что мне нужно быть терпеливой, мне нужно не торопиться и ждать своего удобного мяча. Я знала, что матч будет, скорее всего, тяжёлым. Но почему-то я была уверена в том, что неважно, какой будет счёт и как сложится матч, я была уверена в том, что, скорее всего, я выиграю. И, не знаю, мне это придавало такой уверенности, и я просто шла на матч, зная, что, даже если что-то пойдёт не так, я всё равно смогу перевернуть ситуацию, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Мирра Андреева сыграет с 99-й ракеткой мира украинкой Юлией Стародубцевой.