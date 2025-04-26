Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Была уверена, что выиграю». Мирра Андреева — о победе над Френх в третьем круге Мадрида

«Была уверена, что выиграю». Мирра Андреева — о победе над Френх в третьем круге Мадрида
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). 17-летняя спортсменка обыграла польку Магдалену Френх (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

— Мирра, что было самое тяжёлое в сегодняшнем матче? Чем-то вас удивила Магдалена Френх? Вы с ней в этом году играли в Австралии, кстати, как и с Мари Боузковой. Что-то она придумала за это время?
— Я бы сказала, что здесь, как и моя первая соперница, она добавила немного больше противоходов. Скорее всего, потому что это грунт, и тут немного тяжело выходить из удара, потому что ты постоянно скользишь. Потому что нет как бы сцепления с землёй, поэтому я бы сказала, что она, наверное, стала больше играть противоходами. Но я была готова к тому, что мне нужно быть терпеливой, мне нужно не торопиться и ждать своего удобного мяча. Я знала, что матч будет, скорее всего, тяжёлым. Но почему-то я была уверена в том, что неважно, какой будет счёт и как сложится матч, я была уверена в том, что, скорее всего, я выиграю. И, не знаю, мне это придавало такой уверенности, и я просто шла на матч, зная, что, даже если что-то пойдёт не так, я всё равно смогу перевернуть ситуацию, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Мирра Андреева сыграет с 99-й ракеткой мира украинкой Юлией Стародубцевой.

Материалы по теме
Мирра нервничала, но вышла в четвёртый круг Мадрида. А Диана победила 6:0, 6:0 за 45 минут
Мирра нервничала, но вышла в четвёртый круг Мадрида. А Диана победила 6:0, 6:0 за 45 минут
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android