Анна Калинская проиграла Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она проиграла чемпионке Australian Open — 2025, пятой ракетке мира американке Мэдисон Киз со счётом 5:7, 6:7 (3:7).

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Калинская не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Киз четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и американкой Эммой Наварро.