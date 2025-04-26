Анна Калинская проиграла Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде
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29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она проиграла чемпионке Australian Open — 2025, пятой ракетке мира американке Мэдисон Киз со счётом 5:7, 6:7 (3:7).
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 14:20 МСК
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
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|6 3
Анна Калинская
А. Калинская
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Калинская не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Киз четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и американкой Эммой Наварро.
Комментарии
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