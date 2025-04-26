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Даниил Медведев опубликовал фотографию из магазина Lacoste со своей именной футболкой

Даниил Медведев опубликовал фотографию из магазина Lacoste со своей именной футболкой
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Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в социальных сетях со своей линейкой спортивной одежды Lacoste. На фотографии спортсмен держит в руках именную футболку.

Фото: Из личного архива Медведева

«Всегда приятно видеть мою линейку Lacoste на турнире в Мадриде!» — подписал публикацию Медведев.

Даниил Медведев принимает участие на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он пропустил первый круг из-за того, что является сеяным игроком. Во втором раунде россиянин должен был встретиться с сербом Ласло Джере, но тот снялся до начала матча. В третьем круге Медведев сыграет с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло.

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