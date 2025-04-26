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Шнайдер ответила, возьмёт ли совет у М. Андреевой в случае матча со Швёнтек в Мадриде

Шнайдер ответила, возьмёт ли совет у М. Андреевой в случае матча со Швёнтек в Мадриде
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Российская теннисистка Диана Шнайдер ответила на вопрос о возможном матче со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— У вас следующий матч, возможно, со Швёнтек, правда, она ещё не сыграла. А вы будете спрашивать какого-то совета у Мирры Андреевой, потому что она её уже побеждала в этом году?
— Ну, конечно, я спрошу что-нибудь у Мирры, посмотрю что-то сама, что-то посмотрит Динара, вместе обсудим какой-то момент. Но сначала Иге нужно сегодня выиграть, а там уже дальше будем смотреть, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек. Российская теннисистка Мирра Андреева в этом году дважды обыгрывала Швёнтек на турнирах WTA.

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