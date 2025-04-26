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Борис Беккер: мы должны защитить Алькараса от него самого

Борис Беккер: мы должны защитить Алькараса от него самого
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер считает, что четырёхкратному чемпиону мэйджоров испанцу Карлосу Алькарасу нужно играть меньше турниров.

«Мы должны защитить Карлоса от него самого. Дело в том, что он перенапрягается, он делает слишком много, и я очень надеюсь, что, будь то его тренер, менеджер или отец, им нужно взаимодействовать. Он будет ещё нужен нам через 10 лет. Сейчас он самый выдающийся игрок в туре, он собирает больше всего зрителей, у него самая большая фан-база, но он не может играть каждую неделю», — приводит слова Беккера Tennis365.

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