Диана Шнайдер рассказала, сколько косынок у неё в коллекции

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, где приобретает косынки, которые носит во время матчей на турнирах WTA.
— Мы уже говорили про косынки в прошлый раз. Вы их покупаете где-то или же под заказ делаете?
— Нет, я их не покупаю. Мы просто покупаем материал — и потом её сшивают.
— И сколько у вас уже их в коллекции примерно?
— Ну, примерно где-то штук шесть-восемь, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Сегодня, 26 апреля, Шнайдер одержала разгромную победу над латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (6:0, 6:0) в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В следующем раунде она сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек.