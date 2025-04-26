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Диана Шнайдер рассказала, сколько косынок у неё в коллекции

Диана Шнайдер рассказала, сколько косынок у неё в коллекции
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, где приобретает косынки, которые носит во время матчей на турнирах WTA.

— Мы уже говорили про косынки в прошлый раз. Вы их покупаете где-то или же под заказ делаете?
— Нет, я их не покупаю. Мы просто покупаем материал — и потом её сшивают.

— И сколько у вас уже их в коллекции примерно?
— Ну, примерно где-то штук шесть-восемь, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сегодня, 26 апреля, Шнайдер одержала разгромную победу над латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (6:0, 6:0) в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В следующем раунде она сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек.

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