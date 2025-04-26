Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер ответила, будет ли запускать собственную линию косынок

Диана Шнайдер ответила, будет ли запускать собственную линию косынок
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, не собирается ли запускать собственную линию косынок.

— А вы не задумывались о том, чтобы выпустить свою линию, как, допустим, Андрей Рублёв, например?
— Ну, я пока об этом не задумывалась. У меня уже много об этом спрашивали. Мне кажется, мой главный фокус — это развиваться в игровом плане, а уже потом будем смотреть и думать о каком-то бизнесе, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сегодня, 26 апреля, Шнайдер одержала разгромную победу над латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (6:0, 6:0) в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В следующем раунде она сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек.

Материалы по теме
Эксклюзив
Диана Шнайдер рассказала, сколько косынок у неё в коллекции
Материалы по теме
«Сделала Динаре Сафиной «баранки» вместо торта». Шнайдер — после сухой победы в Мадриде
Эксклюзив
«Сделала Динаре Сафиной «баранки» вместо торта». Шнайдер — после сухой победы в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android