Диана Шнайдер ответила, будет ли запускать собственную линию косынок

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, не собирается ли запускать собственную линию косынок.

— А вы не задумывались о том, чтобы выпустить свою линию, как, допустим, Андрей Рублёв, например?

— Ну, я пока об этом не задумывалась. У меня уже много об этом спрашивали. Мне кажется, мой главный фокус — это развиваться в игровом плане, а уже потом будем смотреть и думать о каком-то бизнесе, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сегодня, 26 апреля, Шнайдер одержала разгромную победу над латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (6:0, 6:0) в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В следующем раунде она сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек.