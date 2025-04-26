Мэдисон Киз повторила достижение сестёр Уильямс, обыграв Калинскую на турнире в Мадриде

Пятая ракетка мира теннисистка Мэдисон Киз с момента введения формата в 2009 году стала третьей американкой, одержавшей более 100 побед в матчах на турнирах категории WTA-1000, после Серены Уильямс (148) и Винус Уильямс (112). В матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мэдисон Киз обыграла россиянку Анну Калинскую со счётом 7:5, 7:6 (7:3).

Далее американка встретится с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и американкой Эммой Наварро.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.