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Мэдисон Киз повторила достижение сестёр Уильямс, обыграв Калинскую на турнире в Мадриде

Мэдисон Киз повторила достижение сестёр Уильямс, обыграв Калинскую на турнире в Мадриде
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Пятая ракетка мира теннисистка Мэдисон Киз с момента введения формата в 2009 году стала третьей американкой, одержавшей более 100 побед в матчах на турнирах категории WTA-1000, после Серены Уильямс (148) и Винус Уильямс (112). В матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мэдисон Киз обыграла россиянку Анну Калинскую со счётом 7:5, 7:6 (7:3).

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 14:20 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 3
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Далее американка встретится с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и американкой Эммой Наварро.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.

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