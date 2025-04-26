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«Был мандраж». Шнайдер — о тяжёлой победе в паре с Андреевой в первом круге в Мадриде

«Был мандраж». Шнайдер — о тяжёлой победе в паре с Андреевой в первом круге в Мадриде
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о победе в матче первого круга парного разряда на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) с Миррой Андреевой.

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
25 апреля 2025, пятница. 17:40 МСК
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 0 10
7 7 		6 3 1 12
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

— У вас был тяжелейший матч вчера в паре с Миррой, девятый матчбол вы только реализовали. Когда был матчбол у ваших соперниц, не ёкнуло что-то?
— Конечно, был мандраж. Я принимала, старалась сосредоточиться, чтобы принять и не допустить какую-то свою ошибку. Держать какой-то запас так, чтобы наши соперники не могли пробить и нас атаковать. Мирра хорошо защищалась у сетки. Молодец! Оборону держала тоже. Конечно, напряжённая вчера была пара, но здорово, что у нас получилось её вытащить и всё-таки завершить.

— Насколько вы изматываетесь в таких матчах? Можно сравнить с одиночкой?
— Конечно, мы вчера играли 2 часа 15 минут. Это был достаточно изнурительный матч. Было очень тяжело играть, потому что было очень ветрено, не самые комфортные условия. Но, опять же, мы с Миррой выходим, чтобы победить. Понятное дело, что мы там играли не в какой-то свой лучший теннис вчера, но у нас задача была просто выйти оттуда с победой — и всё, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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