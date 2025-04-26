Мирра Андреева — о Шнайдер: она выглядела очень радостной, хлопала мне

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) над Магдаленой Френх из Польши (7:5, 6:3), а также ответила, о чём говорила с Дианой Шнайдер.

— Мирра, что вы думаете о прошедшем матче?

— Я знала, что будет примерно как и в первом матче, и я также знала, что мне нужно будет быть терпеливой. Я очень рада, что смогла играть достаточно стабильно и что смогла победить и пройти в следующий раунд.

— Что вы сейчас сказали Диане?

— О, ну, она выглядела очень радостной, хлопала мне, а я думала: «Ты выиграла 6:0, 6:0, о чём ты?» Мы просто поздравили друг друга, и она ушла, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Далее Мирра Андреева встретится с Юлией Стародубцевой с Украины. Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг соревнований, обыграв Анастасию Севастову со счётом 6:0, 6:0.