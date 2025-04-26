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Мирра Андреева — о Шнайдер: она выглядела очень радостной, хлопала мне

Мирра Андреева — о Шнайдер: она выглядела очень радостной, хлопала мне
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) над Магдаленой Френх из Польши (7:5, 6:3), а также ответила, о чём говорила с Дианой Шнайдер.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

— Мирра, что вы думаете о прошедшем матче?
— Я знала, что будет примерно как и в первом матче, и я также знала, что мне нужно будет быть терпеливой. Я очень рада, что смогла играть достаточно стабильно и что смогла победить и пройти в следующий раунд.

— Что вы сейчас сказали Диане?
— О, ну, она выглядела очень радостной, хлопала мне, а я думала: «Ты выиграла 6:0, 6:0, о чём ты?» Мы просто поздравили друг друга, и она ушла, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Далее Мирра Андреева встретится с Юлией Стародубцевой с Украины. Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг соревнований, обыграв Анастасию Севастову со счётом 6:0, 6:0.

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