Гауфф вышла в чётвертый круг турнира в Мадриде

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв ещё одну представительницу США, 62-ю ракетку мира Энн Ли со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 7 минут. За время матча четвёртая ракетка мира сделала одну подачу навылет и допустила четыре двойные ошибки. За матч Гауфф удалось реализовать пять из девяти брейк-пойнтов. Ли сделала три эйса и допустила две двойные ошибки, реализовав за игру два брейк-пойнта из трёх.

В четвёртом круге соревнований Гауфф поспорит с победительницей встречи между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.