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Гауфф вышла в чётвертый круг турнира в Мадриде

Гауфф вышла в чётвертый круг турнира в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв ещё одну представительницу США, 62-ю ракетку мира Энн Ли со счётом 6:2, 6:3.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Энн Ли
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча продлилась 1 час 7 минут. За время матча четвёртая ракетка мира сделала одну подачу навылет и допустила четыре двойные ошибки. За матч Гауфф удалось реализовать пять из девяти брейк-пойнтов. Ли сделала три эйса и допустила две двойные ошибки, реализовав за игру два брейк-пойнта из трёх.

В четвёртом круге соревнований Гауфф поспорит с победительницей встречи между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

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