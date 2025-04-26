Гауфф вышла в чётвертый круг турнира в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв ещё одну представительницу США, 62-ю ракетку мира Энн Ли со счётом 6:2, 6:3.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча продлилась 1 час 7 минут. За время матча четвёртая ракетка мира сделала одну подачу навылет и допустила четыре двойные ошибки. За матч Гауфф удалось реализовать пять из девяти брейк-пойнтов. Ли сделала три эйса и допустила две двойные ошибки, реализовав за игру два брейк-пойнта из трёх.
В четвёртом круге соревнований Гауфф поспорит с победительницей встречи между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
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