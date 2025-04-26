Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Штруффа
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18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:05 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|6
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|4
|3
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Циципас шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Штруффа шесть эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее Стефанос Циципас встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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