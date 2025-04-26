Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Штруффа

18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Циципас шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Штруффа шесть эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Стефанос Циципас встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.