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Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Штруффа

Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Штруффа
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18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:05 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Циципас шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Штруффа шесть эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Стефанос Циципас встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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