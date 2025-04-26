Мирра Андреева: стараюсь выражать свои эмоции, даже если они негативные

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, как старается держать в балансе свои эмоции на корте.

— Это правда, что вы распечатали твит о своей «менталке» и поставили его в рамку?

— Да, этот твит даже стоит у меня в качестве обоев на телефоне. Возможно, я смогу его однажды показать, потому что он у меня дома.

— Вы говорили о своём темпераменте. О том, что злость позволяет вам играть лучше.

— Да, этот твит был из Мельбурна. Я проигрывала 1:5 в третьем сете, и комментаторы сказали: «Она слишком строга к себе, это портит её игру», так что когда я выиграла 7:6, кто-то написал: «Комментаторы говорят, что она слишком строга к себе и через 30 минут она побеждает 7:6. Может, поэтому она и выиграла?» Я до сих пор помню этот твит, и он у меня распечатан на столике возле кровати.

— А вы сами как считаете — стараетесь балансировать между спокойствием на корте со страстью играть лучше?

— Да, я стараюсь найти баланс, потому что мне кажется, что если я играю слишком спокойно, то у меня будет хуже получаться. Я стараюсь выражать свои эмоции, даже если они негативные. Мне лучше выплеснуть их и забыть о том, что произошло, и сфокусироваться на следующем розыгрыше. Для меня также важно не показывать слишком много эмоций, может быть, просто выкрикнуть: «Come on!» или что-то ещё и затем успокоиться для следующего розыгрыша, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра Андреева вышла в четвёртый круг, где сыграет с Юлией Стародубцевой с Украины.