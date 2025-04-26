Новак Джокович проиграл Маттео Арнальди на старте «Мастерса» в Мадриде

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он уступил итальянцу Маттео Арнальди со счётом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Джокович четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Арнальди пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Маттео Арнальди встретится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.