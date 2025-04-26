Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович проиграл Маттео Арнальди на старте «Мастерса» в Мадриде

Новак Джокович проиграл Маттео Арнальди на старте «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он уступил итальянцу Маттео Арнальди со счётом 3:6, 4:6.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Джокович четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Арнальди пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Маттео Арнальди встретится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Джокович закатил жуткую истерику в Мадриде. Состояние Новака встревожило даже Мирру
Джокович закатил жуткую истерику в Мадриде. Состояние Новака встревожило даже Мирру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android