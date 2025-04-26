Новак Джокович проиграл Маттео Арнальди на старте «Мастерса» в Мадриде
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он уступил итальянцу Маттео Арнальди со счётом 3:6, 4:6.
Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
2 : 0
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Новак Джокович
Н. Джокович
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Джокович четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Арнальди пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
Далее Маттео Арнальди встретится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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