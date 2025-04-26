«Ещё не могу понять, что случилось». Самсонова — о поражении в третьем круге в Мадриде

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала поражение в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Людмила проиграла 99-й ракетке мира с Украины Юлии Стародубцевой (6:2, 6:7 (2:7), 0:6).
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— У вас так здорово шёл матч — вы вели 6:2, 3:1. Что изменилось? Как вы пытались спастись?
— Вообще, думаю, мне надо пересмотреть мой матч снова и понять получше, что случилось, потому что я сама ещё пока не могу понять. Я думаю, немного просто дала ей вернуться в игру, и это ей помогло, конечно.
— Но это не связано со здоровьем?
— Нет.
— Может, сказалось то, что вы вчера такую тяжёлую пару играли вечером с Миррой и Дианой.
— Не думаю. Я просто сама ещё не могу понять, что случилось, но я не думаю, что это связано с парой, нет.
— А как обычно вы переживаете матч в голове? Сколько долго вы его храните, анализируете, прежде чем про него забыть и дальше двигаться?
— Я надеюсь, что завтра уже не буду о нём думать. Я правда надеюсь, потому что это очень важно. Мы играем каждую неделю, так что надо просто анализировать — и всё, и потом забыли, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 26 апреля 2025
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