«Ещё не могу понять, что случилось». Самсонова — о поражении в третьем круге в Мадриде

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала поражение в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Людмила проиграла 99-й ракетке мира с Украины Юлии Стародубцевой (6:2, 6:7 (2:7), 0:6).

— У вас так здорово шёл матч — вы вели 6:2, 3:1. Что изменилось? Как вы пытались спастись?

— Вообще, думаю, мне надо пересмотреть мой матч снова и понять получше, что случилось, потому что я сама ещё пока не могу понять. Я думаю, немного просто дала ей вернуться в игру, и это ей помогло, конечно.

— Но это не связано со здоровьем?

— Нет.

— Может, сказалось то, что вы вчера такую тяжёлую пару играли вечером с Миррой и Дианой.

— Не думаю. Я просто сама ещё не могу понять, что случилось, но я не думаю, что это связано с парой, нет.

— А как обычно вы переживаете матч в голове? Сколько долго вы его храните, анализируете, прежде чем про него забыть и дальше двигаться?

— Я надеюсь, что завтра уже не буду о нём думать. Я правда надеюсь, потому что это очень важно. Мы играем каждую неделю, так что надо просто анализировать — и всё, и потом забыли, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.