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«Ещё не могу понять, что случилось». Самсонова — о поражении в третьем круге в Мадриде

«Ещё не могу понять, что случилось». Самсонова — о поражении в третьем круге в Мадриде
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Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала поражение в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Людмила проиграла 99-й ракетке мира с Украины Юлии Стародубцевой (6:2, 6:7 (2:7), 0:6).

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 13:15 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 0
2 		7 7 6
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

— У вас так здорово шёл матч — вы вели 6:2, 3:1. Что изменилось? Как вы пытались спастись?
— Вообще, думаю, мне надо пересмотреть мой матч снова и понять получше, что случилось, потому что я сама ещё пока не могу понять. Я думаю, немного просто дала ей вернуться в игру, и это ей помогло, конечно.

— Но это не связано со здоровьем?
— Нет.

— Может, сказалось то, что вы вчера такую тяжёлую пару играли вечером с Миррой и Дианой.
— Не думаю. Я просто сама ещё не могу понять, что случилось, но я не думаю, что это связано с парой, нет.

— А как обычно вы переживаете матч в голове? Сколько долго вы его храните, анализируете, прежде чем про него забыть и дальше двигаться?
— Я надеюсь, что завтра уже не буду о нём думать. Я правда надеюсь, потому что это очень важно. Мы играем каждую неделю, так что надо просто анализировать — и всё, и потом забыли, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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