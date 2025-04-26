«OMG». Арнальди оставил надпись на камере после победы над Джоковичем в Мадриде

44-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди после победы над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Мадриде оставил надпись на камере.

«OMG», — написал Арнальди.

Фото: Скриншот из трансляции

Матч Арнальди и Джоковича продолжался 1 час 40 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу итальянца. Далее Маттео встретится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины, который на этой же стадии оказался сильнее аргентинца Себастьяна Баэса (1:6, 6:1, 6:2).

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссимма.