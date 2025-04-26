«OMG». Арнальди оставил надпись на камере после победы над Джоковичем в Мадриде
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44-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди после победы над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Мадриде оставил надпись на камере.
Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
2 : 0
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Новак Джокович
Н. Джокович
«OMG», — написал Арнальди.
Фото: Скриншот из трансляции
Матч Арнальди и Джоковича продолжался 1 час 40 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу итальянца. Далее Маттео встретится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины, который на этой же стадии оказался сильнее аргентинца Себастьяна Баэса (1:6, 6:1, 6:2).
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссимма.
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