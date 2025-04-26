Бенчич вырвала победу у Хаддад-Майи и сыграет в четвёртом круге Мадрида с Гауфф

42-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич с трудом вышла в четвертый круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв 19-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2).

Матч продлился 3 часа 4 минуты. За время игры Бенчич четыре раза подала навылет и сделала четыре двойных ошибки. Также, она смогла реализовать семь брейк-пойнтов из 17. Её соперница сделала пять эйсов за матч и допустила пять двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов из 13 за время игры.

В четвёртом круге турнира Бенчич сыграет против четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф, которая чуть ранее, в своём матче третьего круга, была сильнее соотечественницы Энн Ли — 6:2, 6:3.