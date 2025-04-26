Бенчич вырвала победу у Хаддад-Майи и сыграет в четвёртом круге Мадрида с Гауфф
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42-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич с трудом вышла в четвертый круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв 19-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2).
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 15:30 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|6 2
|
|4
|7 7
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Матч продлился 3 часа 4 минуты. За время игры Бенчич четыре раза подала навылет и сделала четыре двойных ошибки. Также, она смогла реализовать семь брейк-пойнтов из 17. Её соперница сделала пять эйсов за матч и допустила пять двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов из 13 за время игры.
В четвёртом круге турнира Бенчич сыграет против четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф, которая чуть ранее, в своём матче третьего круга, была сильнее соотечественницы Энн Ли — 6:2, 6:3.
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