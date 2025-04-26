Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пытался не наделать в штаны». Арнальди — о победе над Джоковичем в Мадриде

«Пытался не наделать в штаны». Арнальди — о победе над Джоковичем в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

44-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди прокомментировал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Встреча Маттео Арнальди и Новака Джоковича завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу итальянца.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Как вы сегодня атаковали с точки зрения стратегии?
— В начале я пытался просто не наделать в штаны, если честно.

— Чувствуете ли вы, что мечта сбылась?
— Очень похоже. Без всяких сомнений. Он мой кумир. И всегда им был. Просто рад, что могу сыграть с ним, потому что никогда не играл с ним, только один раз тренировался. Так что сыграть с ним на таком этапе — это уже победа для меня. Он сейчас не в лучшей форме. Я вышел на корт, чтобы попытаться сыграть в свой лучший теннис и победить. Сейчас даже не знаю, что сказать, — сказал Арнальди в интервью на корте.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Новак Джокович проиграл Маттео Арнальди на старте «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android