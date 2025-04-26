«Пытался не наделать в штаны». Арнальди — о победе над Джоковичем в Мадриде

44-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди прокомментировал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Встреча Маттео Арнальди и Новака Джоковича завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу итальянца.
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— Как вы сегодня атаковали с точки зрения стратегии?
— В начале я пытался просто не наделать в штаны, если честно.
— Чувствуете ли вы, что мечта сбылась?
— Очень похоже. Без всяких сомнений. Он мой кумир. И всегда им был. Просто рад, что могу сыграть с ним, потому что никогда не играл с ним, только один раз тренировался. Так что сыграть с ним на таком этапе — это уже победа для меня. Он сейчас не в лучшей форме. Я вышел на корт, чтобы попытаться сыграть в свой лучший теннис и победить. Сейчас даже не знаю, что сказать, — сказал Арнальди в интервью на корте.
- 26 апреля 2025
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