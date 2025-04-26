Мирра Андреева: сейчас уже больше как фаворит выхожу на поединок, а не девочка-сюрприз

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что изменилось с момента её первой игры на теннисном турнире WTA–1000 в Мадриде в 2023 году.

— Сегодня ровно два года, как вы победили впервые в WTA-туре, как раз здесь, в Мадриде. Что вы помните из того матча и какой путь вы прошли за это время?

— Я помню, что я два года назад играла так, что мне было нечего терять. То есть я играла каждый матч как последний. Поэтому с того момента, наверное, поменялось то, что я сейчас уже больше как фаворит выхожу на поединок, а не так, как какая-нибудь девочка, которая вышла как сюрприз. Поэтому, наверное, вот это поменялось больше всего, – сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Напомним, Андреева вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде, обыграв в матче третьего круга Магдалену Френх из Польши (7:5, 6:3). В четвёртом круге турнира она сыграет против украинки Юлии Стародубцевой.