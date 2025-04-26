Мирра Андреева ответила на вопрос о любимом виде спорта, за которым следит

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, за какими видами спорта и спортсменами она старается следить.

— У вас есть какой-то ещё любимый вид спорта, за которым вы следите? Может, за каким-то спортсменом?

— Я слежу за фигурным катанием. Мне нравится, как наши девочки катаются. Я пытаюсь следить за баскетболом иногда, когда есть время. В футболе я вообще ничего не понимаю. Ещё хоккей. Недавно как раз я видела момент, когда Александр Овечкин установил рекорд. Поэтому да, наверное, вот эти три основных вида спорта, за которыми я пытаюсь следить, – сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Напомним, Андреева вышла в четвёртый круг турнира «тысячника» в Мадриде, обыграв польскую теннисистку Магдалену Френх (7:5, 6:3). За право выйти в четвертьфинал турнира она поспорит с украинкой Юлией Стародубцевой.