Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева ответила на вопрос о любимом виде спорта, за которым следит

Мирра Андреева ответила на вопрос о любимом виде спорта, за которым следит
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, за какими видами спорта и спортсменами она старается следить.

— У вас есть какой-то ещё любимый вид спорта, за которым вы следите? Может, за каким-то спортсменом?
— Я слежу за фигурным катанием. Мне нравится, как наши девочки катаются. Я пытаюсь следить за баскетболом иногда, когда есть время. В футболе я вообще ничего не понимаю. Ещё хоккей. Недавно как раз я видела момент, когда Александр Овечкин установил рекорд. Поэтому да, наверное, вот эти три основных вида спорта, за которыми я пытаюсь следить, – сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Напомним, Андреева вышла в четвёртый круг турнира «тысячника» в Мадриде, обыграв польскую теннисистку Магдалену Френх (7:5, 6:3). За право выйти в четвертьфинал турнира она поспорит с украинкой Юлией Стародубцевой.

Материалы по теме
«Не очень много общаюсь с Марреем, но буду работать над этим». Мирра Андреева — в Мадриде
Эксклюзив
«Не очень много общаюсь с Марреем, но буду работать над этим». Мирра Андреева — в Мадриде
Материалы по теме
Мирра Андреева: стараюсь выражать свои эмоции, даже если они негативные
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android