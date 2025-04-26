«Наши всё равно лучше всех». Диана Шнайдер — о любви к фигурному катанию

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что, кроме футбола, интересуется фигурным катанием.

— Мы видели фотографии вас на футбольном поле. Какими видами спорта вы ещё интересуетесь, кроме футбола?

— Мне нравится фигурное катание. Я его смотрю.

— А за кого вы там болеете?

— Я в основном только наших смотрю. Потому что наши всё-таки всё равно лучше всех катаются. Тут, бесспорно, вообще. Жалко, что они не выступают на международных соревнованиях, но всё равно молодцы, что у нас катаются. А так я следила за Олимпиадой — за Камилой Валиевой, за Аней Щербаковой, за Сашей Трусовой. Мне все очень нравятся, все очень симпатичны. Конечно, ситуация была сложная. Прям было жалко девчонок, вообще всех. Но а так, я сижу, смотрю, мне интересно, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.