«Пыталась дать хоть какой-то совет». Андреева — о взаимоотношениях с Александрой Эалой

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, в каких отношениях находится с филиппинкой Александрой Эалой.

— Вы играли против Александры Эалы на юниорском US Open, а сейчас вы обе выступаете на таких больших турнирах. Вы говорили как-то между собой? Какие у вас с ней отношения?

— Да, мы немного поболтали на турнире в Майами в раздевалке перед её матчем с Игой Швёнтек. Она у меня спросила: «Как тебе удалось победить её дважды подряд?» Так что мы просто поговорили об этом. Не знаю, удалось ли мне ей помочь, но я пыталась дать хоть какой-то совет. Мы болтали всего около пяти минут, но было очень приятно видеть других юниорок, с которыми я делила корт на таких турнирах, и вообще приятно видеть знакомые лица в туре, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.