Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пыталась дать хоть какой-то совет». Андреева — о взаимоотношениях с Александрой Эалой

«Пыталась дать хоть какой-то совет». Андреева — о взаимоотношениях с Александрой Эалой
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, в каких отношениях находится с филиппинкой Александрой Эалой.

— Вы играли против Александры Эалы на юниорском US Open, а сейчас вы обе выступаете на таких больших турнирах. Вы говорили как-то между собой? Какие у вас с ней отношения?
— Да, мы немного поболтали на турнире в Майами в раздевалке перед её матчем с Игой Швёнтек. Она у меня спросила: «Как тебе удалось победить её дважды подряд?» Так что мы просто поговорили об этом. Не знаю, удалось ли мне ей помочь, но я пыталась дать хоть какой-то совет. Мы болтали всего около пяти минут, но было очень приятно видеть других юниорок, с которыми я делила корт на таких турнирах, и вообще приятно видеть знакомые лица в туре, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
«Не очень много общаюсь с Марреем, но буду работать над этим». Мирра Андреева — в Мадриде
Эксклюзив
«Не очень много общаюсь с Марреем, но буду работать над этим». Мирра Андреева — в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android