Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — о поддержке Андрееску: была шокирована, что чемпионка ТБШ написала мне

Мирра Андреева — о поддержке Андрееску: была шокирована, что чемпионка ТБШ написала мне
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поддержке Бьянки Андрееску из Канады в начале карьеры.

— Мы разговаривали с Бьянкой Андрееску, и она сказала, что когда она только попала в тур, то чувствовала себя одинокой, очень мало людей говорили с ней. А вас как приветствовали в туре?
— Когда я только попала в тур, у меня ещё не было тут друзей, мне не с кем было говорить, так что, когда я два года назад победила здесь в третьем круге, я очень удивилась тому, что Бьянка написала мне сообщение. Я была шокирована тем, что чемпионка ТБШ написала мне. Я всё ещё помню этот момент. Мы потом встретились, и мне кажется, что она догадывалась, что я могу проходить через то же самое, что и она. Так что я очень благодарна, что она таким образом подняла мне уверенность в себе, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
«Не очень много общаюсь с Марреем, но буду работать над этим». Мирра Андреева — в Мадриде
Эксклюзив
«Не очень много общаюсь с Марреем, но буду работать над этим». Мирра Андреева — в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android