Мирра Андреева — о поддержке Андрееску: была шокирована, что чемпионка ТБШ написала мне

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поддержке Бьянки Андрееску из Канады в начале карьеры.

— Мы разговаривали с Бьянкой Андрееску, и она сказала, что когда она только попала в тур, то чувствовала себя одинокой, очень мало людей говорили с ней. А вас как приветствовали в туре?

— Когда я только попала в тур, у меня ещё не было тут друзей, мне не с кем было говорить, так что, когда я два года назад победила здесь в третьем круге, я очень удивилась тому, что Бьянка написала мне сообщение. Я была шокирована тем, что чемпионка ТБШ написала мне. Я всё ещё помню этот момент. Мы потом встретились, и мне кажется, что она догадывалась, что я могу проходить через то же самое, что и она. Так что я очень благодарна, что она таким образом подняла мне уверенность в себе, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.