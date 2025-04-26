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Шнайдер — о чтении биографий спортсменов: не знаю, что там Мирра читала. Надо узнать

Шнайдер — о чтении биографий спортсменов: не знаю, что там Мирра читала. Надо узнать
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер ответила, вдохновляется ли она биографиями великих спортсменов.

— Мирра Андреева рассказывала, что вдохновляется биографиями великих спортсменов. Вы про кого-нибудь читали? Или про кого-то хотели бы прочитать в будущем?
— Я, на самом деле, не очень люблю читать. Я не знаю, что там Мирра читала, про кого она будет скоро — надо будет узнать. Но если я смотрю какую-то биографию, то только отснятую из фильмов на реальных историях. А читать не очень люблю.

— А хотели какой-то фильм или книгу про Динару Сафину чтобы выпустили? Как думаете, она ещё не всё про себя рассказала — что-то новое бы узнали, чего ещё про неё не слышали?
— Ну, я думаю, безусловно, что-то бы новое точно узнала, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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