Новак Джокович проиграл два стартовых матча подряд на «Мастерсах» впервые с 2018 года

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович проиграл подряд стартовые матчи на «Мастерсах» (Монте-Карло и Мадрид) всего второй раз в своей карьере после поражений в Индиан-Уэллсе и Майами в 2018 году.

Также серб впервые с 2006-го начал грунтовый сезон двумя поражениями. Тогда он проиграл в Монте-Карло и Барселоне.

На «Мастерсе» в Мадриде Джокович во втором круге в двух сетах уступил итальянцу Маттео Арнальди со счётом 3:6, 4:6. До этого в Монте-Карло Новак проиграл Алехандро Табило (3:6, 4:6).

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.