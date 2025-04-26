Новак Джокович проиграл два стартовых матча подряд на «Мастерсах» впервые с 2018 года
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович проиграл подряд стартовые матчи на «Мастерсах» (Монте-Карло и Мадрид) всего второй раз в своей карьере после поражений в Индиан-Уэллсе и Майами в 2018 году.
Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
Новак Джокович
Н. Джокович
Также серб впервые с 2006-го начал грунтовый сезон двумя поражениями. Тогда он проиграл в Монте-Карло и Барселоне.
На «Мастерсе» в Мадриде Джокович во втором круге в двух сетах уступил итальянцу Маттео Арнальди со счётом 3:6, 4:6. До этого в Монте-Карло Новак проиграл Алехандро Табило (3:6, 4:6).
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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