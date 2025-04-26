Калинская и Кырстя вышли во второй круг парного разряда турнира в Мадриде

Российско-румынский дуэт Анна Калинская/Сорана Кырстя вышли во второй круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв канадско-австралийскую пару Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф – 6:3, 4:6, 10:7.

Калинская и Кырстя за время матча не допустили ни одной двойной ошибки и ни разу не подали навылет. Они смогли реализовать два брейк-пойнта из пяти. Их соперницы сделали одну двойную ошибку и ни разу не подали навылет. Дабровски/Рутлифф сумели реализовать два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге парного разряда Анна Калинская и Сорана Кырстя сыграют против норвежско-японского дуэта Улрикке Эйкери/Эри Ходзуми, которые в своём стартовом матче турнира в Мадриде не испытали особых проблем против венгерки Тими Бабош и бразильянки Луизы Стефани – 6:1, 6:0.