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Калинская и Кырстя вышли во второй круг парного разряда турнира в Мадриде

Калинская и Кырстя вышли во второй круг парного разряда турнира в Мадриде
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Российско-румынский дуэт Анна Калинская/Сорана Кырстя вышли во второй круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв канадско-австралийскую пару Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф – 6:3, 4:6, 10:7.

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
26 апреля 2025, суббота. 18:05 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 7
6 		4 1 10
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская

Калинская и Кырстя за время матча не допустили ни одной двойной ошибки и ни разу не подали навылет. Они смогли реализовать два брейк-пойнта из пяти. Их соперницы сделали одну двойную ошибку и ни разу не подали навылет. Дабровски/Рутлифф сумели реализовать два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге парного разряда Анна Калинская и Сорана Кырстя сыграют против норвежско-японского дуэта Улрикке Эйкери/Эри Ходзуми, которые в своём стартовом матче турнира в Мадриде не испытали особых проблем против венгерки Тими Бабош и бразильянки Луизы Стефани – 6:1, 6:0.

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