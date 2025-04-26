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Андреева — о Маррее: когда Джокович побеждает, поздравляю его, а он меня, когда выигрываю

Андреева — о Маррее: когда Джокович побеждает, поздравляю его, а он меня, когда выигрываю
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, общается ли во время турниров с британцем Энди Марреем.

— Теперь, когда Маррей стал тренером, вы, наверное, пересекаетесь гораздо чаще. Вы с ним общаетесь?
— Ну, на этом турнире мы ещё не пересекались, а вообще, когда это происходит, я здороваюсь и спрашиваю, как дела? Но пока я ещё очень стесняюсь, поэтому мы мало разговариваем. Конечно, когда Джокович побеждает, я его поздравляю, а он поздравляет меня, когда я побеждаю. Так что пока не очень много, но я буду работать над этим, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), где встретится с украинской спортсменкой Юлией Стародубцевой.

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