Андреева — о Маррее: когда Джокович побеждает, поздравляю его, а он меня, когда выигрываю

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, общается ли во время турниров с британцем Энди Марреем.

— Теперь, когда Маррей стал тренером, вы, наверное, пересекаетесь гораздо чаще. Вы с ним общаетесь?

— Ну, на этом турнире мы ещё не пересекались, а вообще, когда это происходит, я здороваюсь и спрашиваю, как дела? Но пока я ещё очень стесняюсь, поэтому мы мало разговариваем. Конечно, когда Джокович побеждает, я его поздравляю, а он поздравляет меня, когда я побеждаю. Так что пока не очень много, но я буду работать над этим, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), где встретится с украинской спортсменкой Юлией Стародубцевой.