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«Две «баранки» вместо торта». Шнайдер — о подарке для Сафиной ко дню рождения

«Две «баранки» вместо торта». Шнайдер — о подарке для Сафиной ко дню рождения
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какой подарок подготовила для своего тренера бывшей первой ракетки мира Динары Сафиной ко дню рождения.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

— У Динары завтра день рождения. Какой подарок готовите ей?
— Да, вот сегодня сделала две «баранки» вместо торта (смеётся). А так завтра мы играем пару. Опять же нужно играть, тренироваться, сложно в этом плане что-то готовить. Посмотрим, как будет проходить завтра день, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Диана Шнайдер разгромила Анастасию Севастову (6:0, 6:0) из Латвии в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

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