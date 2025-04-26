«Две «баранки» вместо торта». Шнайдер — о подарке для Сафиной ко дню рождения
Поделиться
13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какой подарок подготовила для своего тренера бывшей первой ракетки мира Динары Сафиной ко дню рождения.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Анастасия Севастова
А. Севастова
— У Динары завтра день рождения. Какой подарок готовите ей?
— Да, вот сегодня сделала две «баранки» вместо торта (смеётся). А так завтра мы играем пару. Опять же нужно играть, тренироваться, сложно в этом плане что-то готовить. Посмотрим, как будет проходить завтра день, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Диана Шнайдер разгромила Анастасию Севастову (6:0, 6:0) из Латвии в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
20:40
-
20:27
-
20:23
-
20:00
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:37
-
19:33
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:00
-
18:55
-
18:48
-
18:41
-
18:33
-
18:20
-
18:05
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:31
-
17:22
-
17:02
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:28
-
16:09
-
16:03
-
15:47
-
15:44
-
15:39
-
15:39