«Две «баранки» вместо торта». Шнайдер — о подарке для Сафиной ко дню рождения

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какой подарок подготовила для своего тренера бывшей первой ракетки мира Динары Сафиной ко дню рождения.

— У Динары завтра день рождения. Какой подарок готовите ей?

— Да, вот сегодня сделала две «баранки» вместо торта (смеётся). А так завтра мы играем пару. Опять же нужно играть, тренироваться, сложно в этом плане что-то готовить. Посмотрим, как будет проходить завтра день, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Диана Шнайдер разгромила Анастасию Севастову (6:0, 6:0) из Латвии в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).