«Тут немного сложнее». Мирра Андреева — об условиях на турнире WTA-1000 в Мадриде

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, насколько хорошо она адаптируется к разным типам грунта.

— Мирра, вы хорошо себя показываете здесь на другом типе грунта, и вы дошли до полуфинала в Париже в прошлом году. Насколько хорошо вы адаптируетесь к разным типам грунта и насколько вы гордитесь этим?

— Тут действительно немного сложнее. Мяч скачет чуть выше, и нужно тратить больше времени на то, чтобы приспособиться к условиям. Но для меня особой разницы между кортами здесь и в Париже нет. Так что мне на то, чтобы приспособиться к корту, нужно столько же времени — где-то один-два дня, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.