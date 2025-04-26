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«Тут немного сложнее». Мирра Андреева — об условиях на турнире WTA-1000 в Мадриде

«Тут немного сложнее». Мирра Андреева — об условиях на турнире WTA-1000 в Мадриде
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, насколько хорошо она адаптируется к разным типам грунта.

— Мирра, вы хорошо себя показываете здесь на другом типе грунта, и вы дошли до полуфинала в Париже в прошлом году. Насколько хорошо вы адаптируетесь к разным типам грунта и насколько вы гордитесь этим?
— Тут действительно немного сложнее. Мяч скачет чуть выше, и нужно тратить больше времени на то, чтобы приспособиться к условиям. Но для меня особой разницы между кортами здесь и в Париже нет. Так что мне на то, чтобы приспособиться к корту, нужно столько же времени — где-то один-два дня, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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