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«Самый яркий момент». Серена Уильямс поделилась фото с Симоной Байлз и Скарлетт Йоханссон

«Самый яркий момент». Серена Уильямс поделилась фото с Симоной Байлз и Скарлетт Йоханссон
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс в социальных сетях поделилась фотографиями с семикратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике американкой Симоной Байлз и актрисой Скарлетт Йоханссон с церемонии TIME100 Gala, которая прошла вчера в Нью-Йорке.

Фото: L. Busacca/Getty Images

Фото: Из личного архива Серены Уильямс

«Самый яркий момент моей ночи — встреча с моей любимой #Мстительницей Скарлетт Йоханссон.
И, конечно, воссоединение с моим новым партнёром по парному разряду Симоной», — подписала снимки Уильямс.

Серена Уильямс и Симона Байлз были включены в топ-100 самых влиятельных людей в 2025 году. Из спортсменов в этот список были включены пловец Леон Маршан, игрок в американский футбол Джейлен Хёртс и баскетболистки Брианна Стюарт и Нафиса Коллиер.

Напомним, Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

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