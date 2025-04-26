Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не хватило немного везения». Калинская — о поражении от Киз в третьем круге в Мадриде

«Не хватило немного везения». Калинская — о поражении от Киз в третьем круге в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала поражение в матче третьего круга против американки Мэдисон Киз на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Матч Анны Калинской и Мэдисон Киз завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу американки.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 14:20 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 3
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

— Что не получилось в одиночном матче? Вы её догоняли в первом сете, во втором вообще вели — 3:0.
— Я бы сказала, что сегодня не повезло. Потому что было пару сетболов, но она повесила «соплю», было много линий с её стороны. Не хватило немного везения. Во втором сете у меня было преимущество. Я немного, мне кажется, перестала использовать свою подачу и играть агрессивно. Был провал до счёта 5:3, но потом я была близка переломить ход матча, но, к сожалению, не получилось, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Мирра нервничала, но вышла в четвёртый круг Мадрида. А Диана победила 6:0, 6:0 за 45 минут
Мирра нервничала, но вышла в четвёртый круг Мадрида. А Диана победила 6:0, 6:0 за 45 минут
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android