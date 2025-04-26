«Не хватило немного везения». Калинская — о поражении от Киз в третьем круге в Мадриде

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала поражение в матче третьего круга против американки Мэдисон Киз на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Матч Анны Калинской и Мэдисон Киз завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу американки.
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— Что не получилось в одиночном матче? Вы её догоняли в первом сете, во втором вообще вели — 3:0.
— Я бы сказала, что сегодня не повезло. Потому что было пару сетболов, но она повесила «соплю», было много линий с её стороны. Не хватило немного везения. Во втором сете у меня было преимущество. Я немного, мне кажется, перестала использовать свою подачу и играть агрессивно. Был провал до счёта 5:3, но потом я была близка переломить ход матча, но, к сожалению, не получилось, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 26 апреля 2025
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