«Каждый матч — это урок». Калинская рассказала, что извлекла из встречи с Киз в Мадриде

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что нового извлекла из игры с американкой Мэдисон Киз в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— А что-нибудь Киз вам преподнесла новое в этом матче по сравнению с тем, который вы недавно провели в Чарльстоне?

— Да, сегодня были другие условия, по-другому всё ощущалось на корте, было тяжелее принять её подачу из-за того, что мы играем на высоте. Конечно, каждый матч — это урок, сегодня очередной, мне не надо расслабляться. Надеюсь, буду оставаться позитивной и продолжать работать. И надеюсь, что удача будет в следующий раз побольше на моей стороне, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Матч Анны Калинской и Мэдисон Киз завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу американки.