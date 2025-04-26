«Каждый матч — это урок». Калинская рассказала, что извлекла из встречи с Киз в Мадриде

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что нового извлекла из игры с американкой Мэдисон Киз в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
— А что-нибудь Киз вам преподнесла новое в этом матче по сравнению с тем, который вы недавно провели в Чарльстоне?
— Да, сегодня были другие условия, по-другому всё ощущалось на корте, было тяжелее принять её подачу из-за того, что мы играем на высоте. Конечно, каждый матч — это урок, сегодня очередной, мне не надо расслабляться. Надеюсь, буду оставаться позитивной и продолжать работать. И надеюсь, что удача будет в следующий раз побольше на моей стороне, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Матч Анны Калинской и Мэдисон Киз завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу американки.
- 26 апреля 2025
-
22:06
-
22:03
-
21:53
-
21:53
-
21:48
-
21:42
-
21:30
-
21:27
-
21:16
-
21:10
-
21:00
-
20:40
-
20:27
-
20:23
-
20:00
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:37
-
19:33
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:00
-
18:55
-
18:48
-
18:41
-
18:33
-
18:20
-
18:05
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:31
-
17:22