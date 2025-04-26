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«Каждый матч — это урок». Калинская рассказала, что извлекла из встречи с Киз в Мадриде

«Каждый матч — это урок». Калинская рассказала, что извлекла из встречи с Киз в Мадриде
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29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что нового извлекла из игры с американкой Мэдисон Киз в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 14:20 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 3
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

— А что-нибудь Киз вам преподнесла новое в этом матче по сравнению с тем, который вы недавно провели в Чарльстоне?
— Да, сегодня были другие условия, по-другому всё ощущалось на корте, было тяжелее принять её подачу из-за того, что мы играем на высоте. Конечно, каждый матч — это урок, сегодня очередной, мне не надо расслабляться. Надеюсь, буду оставаться позитивной и продолжать работать. И надеюсь, что удача будет в следующий раз побольше на моей стороне, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Матч Анны Калинской и Мэдисон Киз завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу американки.

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