«Всегда слежу за тем, что ем и пью». Мирра Андреева — о допинг-делах в туре

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что очень внимательно относится к соблюдению правил на фоне допинг-скандалов в туре.

— Уже несколько игроков высказывались по поводу их расписания и о том, что им нужно быть очень осторожными с допинговым контролем. Как эти правила влияют на вашу жизнь и мысли?

— Да, мы очень с этим осторожны. Я всегда слежу за тем, что я ем, что я пью. У меня даже своя бутылка воды в комнате, и я никому не даю из неё пить. Если, например, мой папа хочет из неё выпить, я его останавливаю. Я знаю, что он не принимает никаких лекарств, но делаю это, чтобы точно быть уверенной, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.