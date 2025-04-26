Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Таллона Грикспора

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл 34-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Дрейпер четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Грикспора три эйса, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Далее Джек Дрейпер встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.