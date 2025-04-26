Мирра Андреева: всё ещё стараюсь найти способ получать удовольствие и оставаться серьёзной

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как у неё получается играть на высоком уровне и получать удовольствие.

— Как, будучи такой юной, вы балансируете игру на таком высоком уровне с получением удовольствия от игры?

— Да, поначалу было тяжело балансировать серьёзную игру с получением удовольствия от процесса, но со временем у меня стало лучше это получаться. Я знаю, что на корте я должна быть серьёзной, но, если я буду слишком серьёзной, это тоже будет не очень хорошо. Так что я всё ещё стараюсь найти способ получить удовольствие от момента, от игры, но при этом оставаться серьёзной и обращать внимание на то, что я делаю, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.