«Мы подруги, это приятная тренировка». Калинская — об игре в паре с Кырстей в Мадриде

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская ответила, добавляет ли ей положительных эмоций игра в парном разряде на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Анна Калинская в паре с Сораной Кырстей вышли во второй круг турнира в Мадриде. На старте они обыграли первых сеяных Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф со счётом 6:3, 4:6, 10:7.

— Успех в паре вам как-то добавит положительных эмоций в этом плане?

— Да, конечно, в паре мне нравится играть, потому что это лучшая тренировка в первую очередь. Во-вторых, я играю с Сораной Кырстей, мы подруги, это приятная тренировка. Я наслаждаюсь очень, и можно потренировать определённые удары и подачу. В будущем я добавлю в одиночную игру больше агрессии, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.