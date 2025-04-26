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«Это мог быть мой последний матч в Мадриде». Джокович — об игре с Арнальди

«Это мог быть мой последний матч в Мадриде». Джокович — об игре с Арнальди
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что матч второго круга против итальянца Маттео Арнальди, возможно, был последним в его карьере на «Мастерсе» в Мадриде.

«Это мог быть мой последний матч в Мадриде, но я не знаю. Наверняка я ещё вернусь сюда как зритель. Надеюсь, что нет, но такое возможно», – сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

Напомним, Джокович уступил Арнальди со счётом 3:6, 4:6. Джокович проиграл второй стартовый матч турнира серии «Мастерс» подряд в этом сезоне. Ранее он уступил Алехандро Табило (3:6, 4:6) на турнире в Монте-Карло.

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