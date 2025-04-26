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Джокович: моя новая реальность — пытаться выиграть один-два матча

Джокович: моя новая реальность — пытаться выиграть один-два матча
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился своими ощущениями после поражения во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде от Маттео Арнальди (3:6, 4:6).

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Это новая реальность для меня — пытаться выиграть один-два матча. Это совсем другое ощущение по сравнению со всей моей карьерой. Таков жизненный и карьерный цикл: это должно было случиться, и я стараюсь использовать этот опыт для будущего. Турниры «Большого шлема» для меня остаются самыми важными — там я хочу показывать свой лучший теннис. Не знаю, получится ли у меня сделать это на «Ролан Гаррос», но я постараюсь.

За 20 лет я не переживал того, что происходит со мной последние 12 месяцев. Мне нужно это принять. Я не могу жаловаться на свою карьеру, просто это новое чувство, которое я должен принять», – сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

Отметим, что Джокович проиграл подряд стартовые матчи на «Мастерсах» (Монте-Карло и Мадрид) всего второй раз в своей карьере. Ранее такое происходило лишь в 2018 году, когда он проигрывал на старте турниров в Индиан-Уэлсе и Майами.

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