Джокович: моя новая реальность — пытаться выиграть один-два матча

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился своими ощущениями после поражения во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде от Маттео Арнальди (3:6, 4:6).

«Это новая реальность для меня — пытаться выиграть один-два матча. Это совсем другое ощущение по сравнению со всей моей карьерой. Таков жизненный и карьерный цикл: это должно было случиться, и я стараюсь использовать этот опыт для будущего. Турниры «Большого шлема» для меня остаются самыми важными — там я хочу показывать свой лучший теннис. Не знаю, получится ли у меня сделать это на «Ролан Гаррос», но я постараюсь.

За 20 лет я не переживал того, что происходит со мной последние 12 месяцев. Мне нужно это принять. Я не могу жаловаться на свою карьеру, просто это новое чувство, которое я должен принять», – сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

Отметим, что Джокович проиграл подряд стартовые матчи на «Мастерсах» (Монте-Карло и Мадрид) всего второй раз в своей карьере. Ранее такое происходило лишь в 2018 году, когда он проигрывал на старте турниров в Индиан-Уэлсе и Майами.