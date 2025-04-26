Мирра Андреева рассказала, что было самым тяжёлым в матче с Френх в Мадриде

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что было самым тяжёлым в матче с Магдаленой Френх на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
— Мирра, что было самое тяжёлое в сегодняшнем матче? Чем-то вас удивила Магдалена Френх? Вы с ней в этом году играли в Австралии, кстати, как и с Мари Боузковой. Что-то она придумала за это время?
— Я бы сказала, что здесь, как и моя первая соперница, она добавила немного больше противоходов. Скорее всего, потому что это грунт и тут немного тяжело выходить из удара, потому что ты постоянно скользишь. Потому что нет как бы сцепления с землёй, поэтому я бы сказала, что она, наверное, стала больше играть противоходами. Но я была готова к тому, что мне нужно быть терпеливой, мне нужно не торопиться и ждать своего удобного мяча. Я знала, что матч будет, скорее всего, тяжёлым. Но почему-то я была уверена в том, что неважно, какой будет счёт и как сложится матч, я была уверена в том, что, скорее всего, я выиграю. Мне это придавало уверенности, и я просто шла на матч, зная, что, даже если что-то пойдёт не так, я всё равно смогу перевернуть ситуацию, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Матч Андреевой и Френх завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу россиянки.
- 26 апреля 2025
-
22:06
-
22:03
-
21:53
-
21:53
-
21:48
-
21:42
-
21:30
-
21:27
-
21:16
-
21:10
-
21:00
-
20:40
-
20:27
-
20:23
-
20:00
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:37
-
19:33
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:00
-
18:55
-
18:48
-
18:41
-
18:33
-
18:20
-
18:05
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:31
-
17:22