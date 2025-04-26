Хромачёва и Данилина вышли во второй круг парного разряда турнира в Мадриде
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Российско-казахстанская пара Ирина Хромачёва/Анна Данилина вышла во второй круг парного разряда турнира в Мадриде, с трудом обыграв испано-японский дуэт Кристина Букша/Суко Аояма 5:7, 7:5, 12:10.
Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
26 апреля 2025, суббота. 19:50 МСК
Суко Аояма
Кристина Букша
С. Аояма К. Букша
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|5
|0 10
|
|7
|1 12
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Матч продлился 1 час 58 минут. За это время победительницы не сделали ни одной подачи навылет и допустили одну двойную ошибку, а также сумели реализовать три брейк-пойнта из семи. Пара Букша/Аояма сделала три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.
Во втором круге соревнований дуэт Хромачёва/Данилина сыграют против чешско-датской пары Линда Носкова/Клара Таусон, которые были сильнее британо-австралийского дуэта Кэти Бултер/Дарья Касаткина – 7:6, 5:7, 12:10.
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