Хромачёва и Данилина вышли во второй круг парного разряда турнира в Мадриде

Российско-казахстанская пара Ирина Хромачёва/Анна Данилина вышла во второй круг парного разряда турнира в Мадриде, с трудом обыграв испано-японский дуэт Кристина Букша/Суко Аояма 5:7, 7:5, 12:10.

Матч продлился 1 час 58 минут. За это время победительницы не сделали ни одной подачи навылет и допустили одну двойную ошибку, а также сумели реализовать три брейк-пойнта из семи. Пара Букша/Аояма сделала три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге соревнований дуэт Хромачёва/Данилина сыграют против чешско-датской пары Линда Носкова/Клара Таусон, которые были сильнее британо-австралийского дуэта Кэти Бултер/Дарья Касаткина – 7:6, 5:7, 12:10.