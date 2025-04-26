Джек Дрейпер прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о выходе в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания).

— Ваши болельщики увидят, что вы — лучший из оставшихся в этой половине розыгрыша. Алькарас выбыл. Джокович выбыл. Как вы смотрите на это?

— Я просто принимаю каждый матч таким, каким он будет. На этом уровне любой может победить любого. Был сосредоточен на сегодняшнем дне. Теперь сосредоточен на том, чтобы хорошо потренироваться перед завтрашним днём. А потом — на том, с кем буду играть дальше. На этом уровне принимаю матч за матчем. Если буду играть в хороший теннис, то не будет причин, по которым не смогу пройти далеко, — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Во втором круге Дрейпер обыграл Таллона Грикспора из Нидерландов со счётом 6:3, 6:4. Далее он сыграет с Маттео Берреттини из Италии.