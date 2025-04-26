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Джек Дрейпер прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Джек Дрейпер прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о выходе в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 20:10 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

— Ваши болельщики увидят, что вы — лучший из оставшихся в этой половине розыгрыша. Алькарас выбыл. Джокович выбыл. Как вы смотрите на это?
— Я просто принимаю каждый матч таким, каким он будет. На этом уровне любой может победить любого. Был сосредоточен на сегодняшнем дне. Теперь сосредоточен на том, чтобы хорошо потренироваться перед завтрашним днём. А потом — на том, с кем буду играть дальше. На этом уровне принимаю матч за матчем. Если буду играть в хороший теннис, то не будет причин, по которым не смогу пройти далеко, — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Во втором круге Дрейпер обыграл Таллона Грикспора из Нидерландов со счётом 6:3, 6:4. Далее он сыграет с Маттео Берреттини из Италии.

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