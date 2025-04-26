Джек Дрейпер прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о выходе в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания).
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
— Ваши болельщики увидят, что вы — лучший из оставшихся в этой половине розыгрыша. Алькарас выбыл. Джокович выбыл. Как вы смотрите на это?
— Я просто принимаю каждый матч таким, каким он будет. На этом уровне любой может победить любого. Был сосредоточен на сегодняшнем дне. Теперь сосредоточен на том, чтобы хорошо потренироваться перед завтрашним днём. А потом — на том, с кем буду играть дальше. На этом уровне принимаю матч за матчем. Если буду играть в хороший теннис, то не будет причин, по которым не смогу пройти далеко, — сказал Дрейпер в интервью на корте.
Во втором круге Дрейпер обыграл Таллона Грикспора из Нидерландов со счётом 6:3, 6:4. Далее он сыграет с Маттео Берреттини из Италии.
- 26 апреля 2025
-
23:43
-
23:18
-
23:03
-
22:58
-
22:50
-
22:50
-
22:35
-
22:30
-
22:24
-
22:06
-
22:03
-
21:53
-
21:53
-
21:48
-
21:42
-
21:30
-
21:27
-
21:16
-
21:10
-
21:00
-
20:40
-
20:27
-
20:23
-
20:00
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:37
-
19:33
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:00
-
18:55
-
18:48